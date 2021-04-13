Студия Paramount объявила дату выхода нового фильма приключенческой космической франшизы «Стартрек».
Четвертая по счету картина полнометражной
О сюжете на данный момент ничего неизвестно. Также непонятно, вернутся ли к своим ролям старые исполнители (Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана и другие). После того, как третий фильм «Стартрек: Бесконечность» не принес желаемых кассовых результатов, руководство студии решило повести франшизу «в другом направлении».
Об альтернативной версии «Стартрека», предложенной Квентином Тарантино, пока информации нет.