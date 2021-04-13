Анастасия Лях .13 апреля, 2021 8

Студия Paramount объявила дату выхода нового фильма приключенческой космической франшизы «Стартрек».

Четвертая по счету картина полнометражной ребут-серии , начатой в 2009 году, выйдет в прокат 9 июня 2023. Продюсированием, как и раньше, займется Дж. Дж. Абрамс. Сценарий напишет Калинда Васкез, работавшая над сериалом «Звездный путь: Дискавери». А режиссера у проекта пока что нет.

О сюжете на данный момент ничего неизвестно. Также непонятно, вернутся ли к своим ролям старые исполнители (Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана и другие). После того, как третий фильм «Стартрек: Бесконечность» не принес желаемых кассовых результатов, руководство студии решило повести франшизу «в другом направлении».

Об альтернативной версии «Стартрека», предложенной Квентином Тарантино, пока информации нет.