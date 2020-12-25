Анастасия Лях .25 декабря, 2020 6

На фото: Фуриоса в исполнении Шарлиз Терон в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости"

Студия Warner объявила дату выхода фильма «Безумный Макс: Фуриоса», который станет спин-оффом «Дороги ярости».

Как сообщает Variety, картина-ответвление культовой постапокалиптической стимпанк-франшизы выйдет на экраны 23 июня 2023 года. Причем, как подчеркнула студия, выйдет в кинотеатрах, а не на потоковом сервисе HBO Max.

Напомним, спин-офф-приквел расскажет о юности воительницы Фуриосы, которая родилась на свободной земле Тысячи матерей, но, будучи ребенком, была похищена Несмертным Джо. В фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» Фуриосу сыграла Шарлиз Терон. В спин-оффе же роль исполнит Аня Тейлор-Джой .