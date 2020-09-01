Анастасия Лях .1 сентября, 2020 5

Как сообщает The Hollywood Reporter, Сильвестр Сталлоне озвучил дату выхода режиссерской версии четвертого «Рокки».

У картины будет кинотеатральный релиз. И состоится он 27 ноября 2020, менее чем через три месяца, спустя ровно тридцать пять лет после американской премьеры «Рокки 4», где впервые появился персонаж Иван Драго в исполнении Дольфа Лундгрена.

По словам Сталлоне, который лично поработал над режиссерским вариантом фильма, в новой версии совсем не будет робота, что фигурировал в оригинале, но зато будут сцены, которых зрители не видели. Получилось, по словам актера, «круто и душевно».