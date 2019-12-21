Анастасия Лях .21 декабря, 2019 8

На фото: Кадр из фильма "Телохранитель киллера"

Студия Lionsgate обнародовала дату выхода сиквела комедийного экшена с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэлом Л. Джексоном и Сальмой Хайек.

Продолжение, получившее название «Телохранитель жены киллера», окажется в кинотеатрах 28 августа 2020 года, сообщает The Hollywood Reporter. Джексон снова сыграет киллера, Хайек — его жену, а Рейнольдс — их телохранителя. К актерам присоединятся Антонио Бандерас и Морган Фриман.

В режиссерском кресле находится постановщик оригинала Патрик Хьюз. Сюжет описывается как миссия по спасению Европы, в которую супружеская чета втягивает телохранителя, тщетно решившего уйти на раннюю пенсию.