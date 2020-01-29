Вернее, не когда, а где. Стало известно, где и как будет презентован первый официальный трейлер девятого «Форсажа».
Студия Universal выпустила
Напомним, релиз «Форсажа 9» запланирован на 21 мая 2020.
Анастасия Лях .29 января, 2020 1 3
На фото: Актерский состав девятого "Форсажа"
Вернее, не когда, а где. Стало известно, где и как будет презентован первый официальный трейлер девятого «Форсажа».
Студия Universal выпустила
Напомним, релиз «Форсажа 9» запланирован на 21 мая 2020.
Комментарии к новости (1)
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую