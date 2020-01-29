Анастасия Лях .29 января, 2020 3

Вернее, не когда, а где. Стало известно, где и как будет презентован первый официальный трейлер девятого «Форсажа».

Студия Universal выпустила пресс-релиз , в котором сообщила, что премьера долгожданного трейлера состоится на специальном мероприятии в Майами. Причем событие пройдет с максимальной помпезностью. На нем будут присутствовать все главные звезды проекта во главе с, конечно же, Вином Дизелем, режиссер Джастин Лин, знаменитые поп-исполнители , которые дадут приуроченный к презентации концерт. А также пройдет выставка эксклюзивных авто, которые приняли участие в съемках девятого фильма.

Напомним, релиз «Форсажа 9» запланирован на 21 мая 2020.