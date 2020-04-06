Анастасия Лях .6 апреля, 2020 9

Студия обнародовала новые даты релизов своих проектов, производство и прокат которых были отложены из-за коронавируса и карантина.

Как сообщает The Hollywood Reporter, «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон, должная выйти на экраны 30 апреля, теперь запланирована на 6 ноября 2020. Экранизация комикса «Вечные» попадет в кинотеатры не 4 ноября 2020, а 12 февраля 2021.

Также новые даты проката получили более поздние марвеловские релизы. Так, « Шан-Чи и легенда десяти колец» выйдет 7 мая 2021, «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» — 5 ноября 2021, «Тор: Любовь и гром» — 18 февраля 2022, «Черная пантера 2» — 6 мая 2022, а сиквел «Капитана Марвел» — 8 июля 2022.

Помимо марвеловских премьер студия Disney перенесла и другие свои проекты. «Мулан», которая должна была выйти 26 марта, теперь доберется до зрителей 24 июля текущего года, приключение «Круиз по джунглям» выйдет 30 июля 2021, старт пятого «Индианы Джонса» намечен на 29 июля 2022.

А фэнтези «Артемис Фаул», изначально запланированное на 29 мая 2020, не попадет на большие экраны вовсе. Фильм выйдет на потоковом сервисе Disney+, но пока неизвестно, когда именно.