Анастасия Лях .27 апреля, 2020 7

Предстоящие проекты студии Marvel, а именно «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия», «Человек-паук : Хоум-ран» и «Тор: Любовь и гром», обзавелись новыми датами релизов.

Как сообщает The Hollywood Reporter, из-за пандемии коронавируса и связанного с ней карантина премьеры указанных фильмов сдвинулись по времени. Так, третий «Человек-паук» с Томом Холландом вместо запланированного 15 июля 2021 выйдет 5 ноября 2021. Сиквел «Доктора Стрэнджа» с Бенедиктом Камбербэтчем отправится в кинотеатры 25 марта 2022, а не 5 ноября 2021, как было обещано прежде. А вот четвертый фильм о Торе с Крисом Хемсвортом неожиданно выйдет на неделю раньше: 11 февраля 2022 вместо 18 февраля.