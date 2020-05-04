Студия Paramount объявила дату релиза шестого фильма фантастической франшизы «Трансформеры», сообщает Deadline.
Новая картина серии приключений в мире автоботов и десептиконов, прибывших на Землю с планеты Кибертрон, окажется в кинотеатрах 24 июня 2022 года. Пока неизвестно, кто займет режиссерское кресло на проекте (точно не Майкл Бэй) и в каком направлении повернется сюжет.
Напомним, пятые «Трансформеры» с подзаголовком «Последний рыцарь» вышли на экраны в
Параллельно с шестой частью основной линии Paramount также разрабатывает продолжение сольника про Бамблби и анимационный приквел, действие которого развернется на Кибертроне и расскажет о начале войны между автоботами и десептиконами.