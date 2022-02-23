Как сообщает IndieWire, премьера нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» состоится в ноябре этого года.
Об этом изданию рассказал сценарист Эрик Рот. По его словам, Скорсезе уже почти закончил монтировать отснятый материал. Если релиз, предназначенный для стриминга Apple, действительно состоится в ноябре, лента аккурат впишется в наградный сезон, чтобы впоследствии побороться за «Оскар» 2023.
Напомним, «Убийцы цветочной луны» — экранизация основанного на реальных событиях романа Дэвида Гранна. Действие разворачивается в
В фильме сыграли