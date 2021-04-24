Анастасия Лях .24 апреля, 2021 14

Актер проболтался, что за роль ему досталась в четвертой части марвеловской франшизы «Тор», которая получила подзаголовок «Любовь и гром».

Как пишет ComingSoon, Рассел Кроу сыграет верховного олимпийского бога Зевса. Роль будет маленькая и очень смешная (возможно, речь о камео). Напомним, в четвертом фильме речь пойдет о том, как Джейн Фостер (Натали Портман) превратится в Женщину-Тора .

Также недавно на съемочной площадке был замечен Кристиан Бэйл, лысый и худой, который играет центрального злодея Горра (он же Убийца богов).

Релиз «Любви и грома» запланирован на 6 мая 2022 года.