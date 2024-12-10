sonyazhytkova .10 декабря, 2024 6

Хоча роль актора, який приєднається до Роберта Дауні-молодшого в майбутньому фільмі MCU, ще залишається таємницею, його участь у стрічці, ймовірно, буде несподіваною і вкрай цікавою.

За інформацією TheWrap, Кріс Еванс, який втілив Стівена Роджерса в "Капітані Америці" з 2011 року до "Месників: Завершення" у 2019-му, повертається до всесвіту Marvel. Роль актора в "Месниках: Апокаліпсис" досі не розкрита, але очікується, що його участь може варіюватися від короткого камео до значної ролі.

За даними Deadline, до проєкту також приєднується Ентоні Макі, новий Капітан Америка, Сем Вілсон. А Роберт Дауні-молодший вже здивував шанувальників, оголосивши, що зіграє Доктора Дума.

Для Кріса Еванса це буде перше повернення як Стів Роджерс після "Завершення", в кінці якого його персонаж старіє. Останнім часом актор з’явився в камео в "Дедпулі та Росомасі", де втілив Джонні Шторма, персонажа з "Фантастичної четвірки".

Режисери брати Руссо, які працювали над "Месники: Завершення", знову візьмуться за кермо проєкту.

Прем'єра "Месників: Апокаліпсис" відбудеться 1 травня 2026 року. У фільмі також зіграють Педро Паскаль, Ванесса Кірбі, Джозеф Квінн, Ебон Мосс-Бахрах, Флоренс П'ю, Себастьян Стен, Девід Харбор та Уаятт Рассел.

Сиквел, "Месники: Таємні війни", вийде 7 травня 2027 року.

Джерело: Gamesradar