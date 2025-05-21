Кохання ні при чому: Сет Роґен і Роуз Бірн повертаються в новому сезоні "Платонічного кохання" — дивіться трейлер і перші кадри

sonyazhytkova .21 мая, 2025 10

Дружба, що міцніша за роман — і значно смішніша! Apple TV+ нарешті оголосив дату повернення дуету Роґен—Бірн у другому сезоні серіалу "Платонічне кохання". Трейлер та перші кадри обіцяють ще більше криз середнього віку, безглуздих витівок і, звісно ж, ніякого кохання — бо це ж ПЛАТОНІЧНО.

Серіал "Платонічне кохання" повертається на Apple TV+ вже 6 серпня — і одразу з подвійною дозою хаосу! У день прем’єри глядачі отримають два перших епізоди з десяти, а далі — щосереди по одній серії аж до 1 жовтня. Готуйте попкорн і моральну готовність до кризи середнього віку!

Другий сезон знову створили, написали й зняли Нік Столлер та Франческа Дельбанко — ті самі, що в першому сезоні зробили з дружби маленький землетрус. Цього разу все ще цікавіше: Вілл (Сет Роген) і Сільвія (Роуз Бірн) намагаються триматися на плаву серед роботи, весіль, партнерських драм і екзистенційного божевілля.

Вони — мов кам’яна опора одне для одного. Але ж ви знаєте, що трапляється, коли каміння стикається з реальністю? Так, іноді щось (або хтось) тріскає. І це весело. Для нас, принаймні.

До акторського складу повернуться Люк Макфарлейн і Карла Галло, а до них приєднаються зіркові гості: Ейді Браянт, Кайл Муні та Бек Беннетт. Команда обіцяє — знайомі граблі, знайомі помилки, і жодного натяку на романтику.

А нові кадри й трейлер лише підігрівають інтерес. Тож готуйте вино, піцу і запасні нерви — ця платонічна дружба знову збирається трощити все на своєму шляху. І, здається, вам це навіть більше сподобається, ніж перший сезон.

Джерело: Deadline