sonyazhytkova .27 марта, 2025 13

Стримінговий гігант випустив перший трейлер серіалу "Рансом-Каньйон" (Ransom Canyon), заснованого на книзі Джоді Томас. Це сучасний вестерн, у якому переплелися сімейні пристрасті, втрата та війна за спадщину.

Головний герой, Стейтен Кіркланд (Джош Дюамель), – впертий ранчер, який пережив важку втрату й тепер намагається знайти справедливість. Але його минуле не відпускає: у місто повертається Квінн О’Грейді (Мінка Келлі) – жінка, яка кохала його ще з юності.

На тлі величних пейзажів Техаського пагорбного краю три сім’ї борються за контроль над землею, але вороги ззовні загрожують їхньому майбутньому. І коли до міста прибуває таємничий ковбой, старі секрети починають виходити назовні…

Окрім Дюамеля та Келлі, у серіалі зіграли Джеймс Бролін, Еойн Макен, Джек Шумахер, Ліззі Грін, Маріанлі Техада та інші.

Шоуранером виступила Ейпріл Блер ("Венздей", "Всеамериканський"), а режисерами стали Аманда Марсаліс, Девід МакВіртер, Міра Менон і Майкл Оффер.

"Рансом-Каньйон" стартує 17 квітня на Netflix. Чи вдасться героям захистити свою землю та знайти місце для кохання в серці, обпалене втратою? Відповіді – вже незабаром.

Джерело: Deadline