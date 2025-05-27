sonyazhytkova .27 мая, 2025 4

Сумна новина для шанувальників магії й пророцтв — один із наймасштабніших фентезі-серіалів останніх років, "Колесо Часу", завершив свою подорож. Amazon вирішив не продовжувати шоу після фіналу третього сезону, незважаючи на його креативний успіх.

Серіал базувався на культовому циклі романів Роберта Джордана, який встиг написати 11 із 14 книг до своєї смерті у 2007 році. Завершити епопею допоміг письменник Брендон Сандерсон, дописавши останні три томи.

У центрі історії — Ранд аль’Тор, звичайний юнак, який дізнається про свою виняткову магічну силу та долю, здатну змінити хід усесвіту. Його провідницею стає загадкова Моірейн Дамодред, членкиня таємного ордену Айз Седай.

Головні ролі виконали Джоша Страдовскі, Розамунд Пайк, Даніел Генні, Зої Робінс, Мадлен Медден, Маркус Разерфорд, Донал Фінн, Кеара Ковені, Софі Оконедо та інші.

Попри масштабну екранізацію та багатий всесвіт, серіал не зміг пережити складну економіку сучасного стримінгу, де навіть якісні проєкти можуть раптово зникнути.

Фани "Колеса Часу" залишаються з відчуттям недосказаності — 14 книжок вмістили лише в три сезони. Та, можливо, у майбутньому час знову повернеться… як це й належить справжній легенді.

Джерело: Gamesradar