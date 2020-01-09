Режиссер проекта Мэтт Ривз подтвердил на своей странице в Твиттере, что роль злодея Пингвина в новом «Бэтмене» досталась Колину Фарреллу.
Постановщик опубликовал изображение актера из фильма «Залечь на дно в Брюгге», которое подписал следующими словами: «
Напомним, ранее на экране образ Пингвина воплотил Дэнни ДеВито. Это было в фильме Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года выпуска.
Также напомним, что роль Брюса Уэйна в новой экранизации исполнит Роберт Паттинсон. В других ролях заняты Зои Кравиц, Джеффри Райт, Пол Дано, Энди Серкис, Джон Туртурро. Жанр картины описывается как нуарный детектив, а не супергеройский экшен. Релиз запланирован на июнь 2021 года.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую