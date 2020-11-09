Анастасия Лях .9 ноября, 2020 13

Британский актер подписался на участие в проекте под названием «Нью-Йорк съест тебя заживо», сообщает Collider.

В основу сценария ляжет аниме « Брат-зомби» , главный герой которого живет в городе, на который однажды обрушивается зомби-эпидемия . Герой пытается найти в плотоядном хаосе свою девушку, выбраться из города и разгадать происхождение вируса.