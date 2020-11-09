Британский актер подписался на участие в проекте под названием
В основу сценария ляжет аниме «
Сценарий напишет Алекс Рубенс, известный по сериалам «Кей и Пил», «Сообщество» и «Рик и Морти». Режиссером выступит Тодд
Анастасия Лях .9 ноября, 2020 0 13
На фото: Колин Ферт
Британский актер подписался на участие в проекте под названием
В основу сценария ляжет аниме «
Сценарий напишет Алекс Рубенс, известный по сериалам «Кей и Пил», «Сообщество» и «Рик и Морти». Режиссером выступит Тодд
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