Британский актер подписался на участие в проекте под названием «Нью-Йорк съест тебя заживо», сообщает Collider.

В основу сценария ляжет аниме «Брат-зомби», главный герой которого живет в городе, на который однажды обрушивается зомби-эпидемия. Герой пытается найти в плотоядном хаосе свою девушку, выбраться из города и разгадать происхождение вируса.

Сценарий напишет Алекс Рубенс, известный по сериалам «Кей и Пил», «Сообщество» и «Рик и Морти». Режиссером выступит Тодд Штраус-Шульсон, на счету которого комедии «Убойное Рождество Гарольда и Кумара», «Последние девушки», «Не романтично ли это?». Даты релиза пока нет.