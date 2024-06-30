sonyazhytkova .30 июня, 2024 4

Відома письменниця, знову опинилася в центрі скандалу, на цей раз із зіркою серіалу "Доктор Хто". Цей конфлікт лише доповнює список публічних розбіжностей між Ролінґ та іншими відомими особами з фільмової серії "Гаррі Поттер", включаючи Деніела Редкліффа.

Причиною конфлікту стали спірні питання прав трансгендерів, які останнім часом стали постійною темою у соціальних мережах Ролінґ.

Суперечка розпочалася після коментарів актора серіалу "Доктор Хто" Девіда Теннанта, який зіграв роль Барті Крауча молодшого у "Гаррі Поттер і Кубок Вогню", на церемонії нагородження British LGBT Awards. У своїх висловлюваннях актор критикував британського міністра з питань рівності Кемі Баденох за її позицію щодо заборони транс-жінкам користуватися жіночими туалетами та брати участь у жіночих спортивних командах.

Він запропонував Баденох "просто замовкнути" і додав, що ті, хто відкрито виступають проти прав трансгендерів, є "маленькою групкою ниючих невдах, які знаходяться на неправильному боці історії". Через свої коментарі Теннант став мішенню для правих політиків, а Ролінґ не змогла оминути цю ситуацію. Поділившись цитатами актора, вона написала:

"Ця людина говорить про жінок, які пережили зґвалтування і хочуть мати догляд тільки від жінок, про медсестер, які подають до суду на свою лікарню за те, що їх змушували переодягатися перед чоловіком, про дівчат та жінок, які втрачають можливості у спорті через чоловіків, і про ув'язнених жінок, які відбувають покарання разом з засудженими за сексуальні злочини".

У подальшій дискусії, яка охопила кілька повідомлень, як підтримуючих, так і засуджуючих коментарі Ролінґ, письменниця додала:

"Для людини, яка, ймовірно, є взірцем співчуття та толерантності, він, схоже, хоче, щоб багато людей просто перестали існувати".

Джерело: Мovieweb