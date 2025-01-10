sonyazhytkova .10 января, 2025 11

Netflix презентував динамічний трейлер шоу "Sakamoto Days", заснованого на популярній манзі Юто Судзукі, прем'єра аніме відбудеться 11 січня.

Сюжет серіалу, за офіційним синопсисом Netflix, розповідає про Таро Сакaмото — колишнього найманого вбивцю, який залишив кримінальний світ заради родинного щастя. Одружившись і ставши батьком, він набрав зайву вагу та повністю змінив своє життя. Однак спокій триває недовго: на Таро оголошено нагороду в один мільярд єн, і його минуле повертається, ставлячи під загрозу всю сім’ю.

Незважаючи на правило, встановлене його дружиною, — "не вбивати людей", — Сакaмото змушений згадати свої бойові навички. Його надзвичайна сила та професійні вміння вбивці знову стають у пригоді, перетворюючи звичайні моменти його життя на динамічні та небезпечні випробування. Трейлер демонструє захопливі екшн-сцени, що обіцяють інтригуючий і насичений сюжет.

Джерело: Gamesradar