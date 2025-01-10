Netflix презентував динамічний трейлер шоу "Sakamoto Days", заснованого на популярній манзі Юто Судзукі, прем'єра аніме відбудеться 11 січня.
Сюжет серіалу, за офіційним синопсисом Netflix, розповідає про Таро Сакaмото — колишнього найманого вбивцю, який залишив кримінальний світ заради родинного щастя. Одружившись і ставши батьком, він набрав зайву вагу та повністю змінив своє життя. Однак спокій триває недовго: на Таро оголошено нагороду в один мільярд єн, і його минуле повертається, ставлячи під загрозу всю сім’ю.
Незважаючи на правило, встановлене його дружиною, — "не вбивати людей", — Сакaмото змушений згадати свої бойові навички. Його надзвичайна сила та професійні вміння вбивці знову стають у пригоді, перетворюючи звичайні моменти його життя на динамічні та небезпечні випробування. Трейлер демонструє захопливі екшн-сцени, що обіцяють інтригуючий і насичений сюжет.
Джерело: Gamesradar