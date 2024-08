sonyazhytkova .22 августа, 2024 1

Кіллам зіграє Людо Радовіча, добродушного і кумедного колишнього чоловіка Морган (Кейтлін Олсон) і батька Еліотта (Метью Лемб) та Хлої. Поки Морган працює консультантом у поліції Лос-Анджелеса, Людо буде основним опікуном Ави, Еліотта та Хлої.

"High Potential" від ABC Signature розповідає про Морган (Олсон), самотню матір трьох дітей з винятковим інтелектом. Під час роботи прибиральницею у поліцейському відділі вона випадково змінює докази, що допомагає розкрити складний злочин. Виявивши її неймовірний талант до упорядкування, Морган запрошують стати консультантом для досвідченого детектива Карадеця (Даніель Суньята). Разом вони формують унікальну і непереможну команду. У серіалі також з'являться Джавіція Леслі як Дафна, Деніз Акденіз у ролі Лева "Оза", Аміра Дж як Ава та Джуді Реєс як Селена.

Кіллам був помітним актором у "Saturday Night Live" протягом шести сезонів. Інші його нещодавні телевізійні проєкти включають "Single Parents" і "American Crime Story: Impeachment". У кіно він знімався у "Night School2, "The Heat", "Spider-Man: Across the Spider-Verse", "Killing Gunther" та у популярному трилері "River Wild" минулого року.

Прем’єра "High Potential" відбудеться 17 вересня на ABC.

Джерело: Deadline