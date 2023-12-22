sonyazhytkova .22 декабря, 2023 9

Зірка культового фільму "Форсаж" Він Дізель опинився в центрі скандалу, оскільки його колишня асистентка Аста Йонассон звинувачує актора у сексуальних домаганнях, дискримінації та створенні ворожого робочого середовища.

За інформацією, одержаною від видання Vanity Fair, інцидент стався під час зйомок "Форсажу 5" у вересні 2010 року, тобто 13 років тому.

Йонассон виконувала обов'язки з організації вечірок разом з Дізелем у межах своєї роботи. За звинуваченням у судовому позові, їй доручено було зачекати в номері актора в готелі St. Regis, поки Дізель "розважав гостей". Після виходу відвідувачей з номеру у той вечір у вересні 2010 року, актор, за звинуваченням, напав на Йонассон.

У позові йдеться:

"[Дізель] схопив зап'ястя Асти Йонассон і потягнув її на ліжко".

За заявою, асисетенці вдалося визволити себе, вимагаючи від Дізеля зупинитися. Вона залишилася біля входу, сподіваючись, що актор покине приміщення. Однак, за звинуваченням, Дізель напав на Йонассон і почав "доторкатися до її грудей та цілувати".

У позові також стверджується:

"Пані Йонассон не осмілилася відмовити своєму начальнику більш рішуче, усвідомлюючи, що виведення його з кімнати було критично важливим як для її особистої безпеки, так і для її робочого захисту. Проте ця надія розтанула, коли Він Дізель опустився на коліна, підняв сукню пані Йонассон вгору до її талії і почав домагатися її тіла, проходячи руками по верхніх ногах, включаючи внутрішні стегна".

Джерело: Мovieweb