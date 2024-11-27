sonyazhytkova .27 ноября, 2024 7

Зірка мексиканського телебачення знову з'явиться на екранах після 17-річної перерви, отримавши головну роль у серіалі платформи Vix "Con Esa Misma Mirada".

Акторка та колишня перша леді Мексики не приховує своєї радості від повернення на екран, поділившись з прихильниками в Instagram тизером серіалу, що є адаптацією колумбійської мильної опери "Señora Isabel".

"Con Esa Misma Mirada" базується на історії Бернардо Ромеро Перейро про жінку в зрілому віці, яку чоловік залишає після зради з жінкою, яка значно молодша за неї. Її життя змінюється, коли вона зустрічає молодого чоловіка, який дарує їй надію на нове кохання.

Перша адаптація цієї історії, випущена у 1997 році під назвою "Mirada de Mujer" на TV Azteca та Argos, стала справжньою сенсацією в Мексиці. Відтоді сюжет неодноразово перероблявся, зокрема в серіали "Victoria" (2007) від Telemundo та "Si Nos Dejan" (2021) від TelevisaUnivision.

Енжеліка Рівера здобула популярність завдяки ролям у серіалах "Dulce Desafío" (1988), "Simplemente María" (1989), "Mi Pequeña Soledad" (1990) та "La Pícara Soñadora" (1991). Її найвідоміша роль — у "La Dueña" (1995), де вона зіграла Регіну Вільярель. Теленовела стала великим хітом, а персонаж Рівери був настільки популярним, що актриса назвала одну з доньок на честь героїні.

Її остання роль була у серіалі "Destilando Amor" (2007), де вона виконала роль Гавіоти. Після цього актриса зробила паузу в кар'єрі, вийшовши заміж за губернатора штату Мехіко у 2010 році та ставши першою леді країни. Після розлучення у 2019 році Рівера вирішила відновити акторську діяльність, і цей проєкт від Vix став її великим поверненням.

Джерело: Deadline