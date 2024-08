sonyazhytkova .22 августа, 2024 7

Актор серіалу "Спадщина", стверджує, що Голлівуд перебуває "в дуже поганому стані" через фільми на кшталт "Дедпул і Росомаха".

"Зараз телевізійний контент бере на себе ті ролі, які раніше належали кінематографу", – прокоментував Браян Кокс під час панельної дискусії на Міжнародному кінофестивалі в Единбурзі (згідно з The Hollywood Reporter). "Я вважаю, що кінематограф переживає важкі часи. Він втратив своє значення через домінування Marvel, DC та інших студій. Схоже, що індустрія починає розпадатися, і суть кіно поступово втрачається".

Актор також підкреслив, що фільми на кшталт "Дедпул" і "Росомаха" приносять значні прибутки, що безсумнівно радує всіх, але їхня якість стає все більш одноманітною. В результаті кінопродукти стають передбачуваними, і він сам мав досвід участі в подібних проєктах.

Кокс виконував роль полковника Вільяма Страйкера у фільмі X2, який вийшов у 2003 році. У цьому фільмі, заснованому на графічному романі "God Loves, Man Kills", X-Men об'єднуються, щоб протистояти планам Страйкера, який намагається створити власну версію Ксав'єра для виявлення і знищення всіх мутантів на Землі. Варто зазначити, що саме Страйкер переконує Логана пройти процес з’єднання з адамантином, що в кінцевому підсумку перетворює його на Росомаху.

Браян Кокс розпочав свою кар'єру у 1968 році, знявшись в епізоді BBC "Theatre 625", і продовжив зніматися у фільмах, таких як "Manhunter", "Braveheart", "The Ring", "Zodiac" і "Rise of the Planet of the Apes" – це лише кілька з понад 200 його ролей. Сучасним глядачам він найкраще відомий як Логан "L to the OG" Рой у чорно-комедійному драматичному серіалі HBO "Спадщина".

Джерело: Gamesradar