sonyazhytkova .25 июля, 2024 6

Відомий актор, який отримав премію Еммі за свою роль у серіалі HBO "Ейфорія", з'явився на шоу Watch What Happens Live, де фанат запитав його, чи повернеться він до популярної драми.

"Я повернуся в третій сезон 'Ейфорії'", - підтвердив Колман під час шоу на Bravo, зазначивши, що зйомки розпочнуться "на початку наступного року". Раніше цього місяця HBO підтвердило, що виробництво третього сезону "Ейфорії" розпочнеться у січні 2025 року, і основний акторський склад також повернеться.

"Я в захваті, що ми готові розпочати виробництво 'Ейфорії' у січні", - сказала Франческа Орсі, виконавчий віце-президент HBO з програмування та керівник драматичних серіалів і фільмів. "Ми не можемо бути щасливішими від нашої творчої співпраці з Семом та цим неймовірним акторським складом. Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб оживити новий сезон 'Ейфорії' для фанатів".

Домінго виконує повторювану роль у серіалі Сема Левінсона, граючи Алі, чоловіка, що відновлюється після наркозалежності і стає наставником і спонсором для героїні Зендеї, Ру.



Шанувальники "Ейфорії" також поцікавилися у Домінго, чи буде в новому сезоні висвітлено, що сталося між Ру та Лорі (роль якої виконує Марта Келлі) з приводу валізи з наркотиками.



Актор висловив сподівання, що ця сюжетна лінія буде розкрита, адже персонаж Лорі виявився надзвичайно цікавим.

У "Ейфорії" також знімаються Джейкоб Елорді, Сідні Свіні та Мод Апатоу. Прем'єра серіалу відбулася у 2019 році, а другий сезон вийшов у лютому 2022 року.

Джерело: Deadline