sonyazhytkova .10 ноября, 2024 5

Після того як серіал "Пінгвін" отримав позитивні відгуки й навіть привернув увагу до можливих нагород на Еммі, номінант на Оскар може повернутися до ролі свого антагоніста у продовженні стрічки Метта Рівза "Бетмен" (2022).



"Я не маю жодного уявлення, яким буде другий фільм. Чув, що Пінгвін з’явиться в ньому, але сценарію ще не бачив", — поділився Колін Фаррелл в ефірі SiriusXM "The Jess Cagle Show з Джулією Каннінгем". "Цікаво, як продовжиться історія, адже вже закладено багато важливих моментів. Хоча його персонаж буде абсолютно іншим".

Колін Фаррелл уже з’являвся в ролі Пінгвіна в першому "Бетмені", де його герой виступав проти Роберта Паттінсона у ролі Темного лицаря. У серіалі "Пінгвін", який охоплює події, що відбуваються через тиждень після фільму, розповідається про кар’єрне зростання Освальда "Оза" Кобблпота в кримінальному світі Готема.

Метт Рівз також розповів про подальші плани щодо франшизи "Бетмен", підтвердивши, що зйомки другого фільму почнуться вже наступного року. Режисер запевнив, що вони суворо дотримуються наміченого шляху і підкреслив, що історія Пінгвіна, показана в однойменному серіалі, має своє продовження, яке виведе персонажа на новий рівень.

У першому "Бетмені" Пінгвін був лише маловажним гравцем у кримінальному світі Готема, якого ніхто не сприймав всерйоз. Тепер Рівз планує показати, як цей герой перетвориться на одного з найвпливовіших кримінальних авторитетів міста. Як саме буде розвиватися його шлях до влади — поки залишається великою загадкою, але одне можна сказати напевно: цей шлях буде сповнений несподіванок.

Джерело: Deadline