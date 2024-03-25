sonyazhytkova .25 марта, 2024 3

Після подій фільму 2022 року з Робертом Паттінсоном, Освальд "Оз" Кобблпот, відтворений Фарреллом, вижив і тепер готовий зайняти своє місце у світі злочину в наступній частині саги DC Elseworlds.

Під час нещодавнього інтерв'ю, присвяченого просуванню першого сезону шоу на Apple TV+ "Sugar", Фаррелл натякнув на "темний і дуже важкий" додаток до франшизи DC. Колін сказав Джонатану Бломбергу з MovieZine:

"Ми завершили проєкт, чувак. Це був тривалий і неймовірний досвід для мене. І він має темний відтінок, ось що я можу сказати вам про цю роботу. Це дійсно занурює в темряву і важкість, я думаю, ви зрозумієте, роблячи це. Хоча це не означає, що не було місця для веселощів. Я отримав неймовірне задоволення від цього процесу. Але він дійсно насильницький".

Фаррелл продовжив:

"О так, це історія про те, як один чоловік прагне досягти своєї завзятої мрії про владу чи соціальний статус. Знаєте, смерть Карміна Фалконе в кінці фільму «Бетмен» створила порожнечу в серці Готема, яку тепер намагаються заповнити різні особи, які претендують на цей пост. Це подорож Освальда, його спроба пробитися на вершину навіть через найскладніші перешкоди. І це дійсно дуже темне. Лорен Лефранк, шоураннерка серіалу, створила неймовірно захопливі вісім годин телебачення".

Джерело: Мovieweb