sonyazhytkova .10 апреля, 2024 1

Сценарій за мотивами роману Лоренса Осборна адаптує Роуен Джофф. Виробництво стрічки очікується на початку наступного року.

Сюжет фільму розповідає про високопрофесійного гравця, який, змучений минулим та боргами, вирішує залишити все і відправитися до Макао. По дорозі він зустрічає загадкову особу, яка може виявитися ключем до його порятунку.

Майбутня стрічка стане першим проєктом в рамках творчого партнерства Бергера із Netflix та глобального контракту на перегляд фільмів, через його компанію Nine Hours.

Фаррелл активно працює як у кіно, так і на телебаченні. Його серіал "Шугар" вже вийшов на потоковому сервісі Apple, також очікується серія "Пінгвін", де він повернеться до своєї ролі найвідомішого гангстера Ґотем-Сіті. Крім того, він знімається у драмі "Великий сміливий прекрасний шлях" разом із Марго Роббі для Sony та Imperative.

Найбільш відомий за свою роботу над фільмом Netflix "Усе тихо на заходному фронті", Бергер презентує свій наступний фільм "Конклав" у листопаді.

Джерело: Deadline