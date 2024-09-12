sonyazhytkova .12 сентября, 2024 6

Номінант на премію "Оскар" нещодавно розповів про складний процес нанесення гриму, який допоміг втілити образ лиходія у серіалі, який є спінофом фільму "Бетмен" від режисера Метта Рівза.

Серіал, який розповідає про подальші події у житті Пінгвіна, виходить 19 вересня о 21:00 на HBO. Колін Фаррелл також поділився думками про можливість повторного занурення у роль в другому сезоні.

"Не зрозумійте мене неправильно, я люблю цю роль, але вона трохи втомлює", – зізнався Фаррелл у інтерв'ю для Total Film. "Під кінець зйомок я постійно скаржився, що хочу, аби все це вже завершилося. Я намагався зберегти своєрідну 'буркотливу вдячність'. Я все ще був вдячний за цю можливість і честь. Я виріс на фільмах з Берджессом Мередітом, який грав Пінгвіна у 60-х, а також на виконанні Денні ДеВіто у 'Бетмен повертається' Тіма Бертона. Тому відчувати себе частиною цієї історії було привілеєм. Але під кінець…".

У фільмі "Бетмен" 2022 року Фаррелл вже зіграв антагоніста Освальда "Оза" Кобблпота. Серіал "Пінгвін" продовжує історію лише через тиждень після подій фільму, показуючи становлення Оза у кримінальному світі Ґотема.

Фаррелл також зізнався, що не впевнений, чи захоче знову взяти на себе роль Пінгвіна у другому сезоні через виснажливий грим і костюм. Хоча він не виключає можливості повернутися до персонажа в майбутньому, наразі актор радіє, що робота завершена. Його гра не лише продемонструвала глибоку відданість, а й показала, наскільки великим викликом стало фізичне перевтілення в культового лиходія.

Джерело: Deadline