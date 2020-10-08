Анастасия Лях .8 октября, 2020 6

На днях премьера третьего фильма о динозаврах переехала на целый год вперед. А теперь оказалось, что несколько членов съемочной группы заразились коронавирусом.

Сперва режиссер Колин Треворроу написал в Твиттере, что релиз триквела переносится с 10 июня 2021 на 10 июня 2022. А затем от постановщика появился новый твит: съемочная команда уходит на двухнедельный карантин, так как несколько тестов на COVID-19 оказались положительными.

На момент приостановки производства съемки третьей части, проходившие в Великобритании, были практически завершены.