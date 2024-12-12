sonyazhytkova .12 декабря, 2024 8

Актори, які приєдналися до всесвіту "Sonic" у фільмі "Sonic 3", вже навіть придумали можливу назву для майбутнього серіалу про Шедоу та Наклза – "Наклз та Шедоу", відкинувши варіант "Шедоу Наклз".

Кіану Рівз і Ідріс Ельба з радістю відкриті до співпраці в цьому напрямку, адже вони вже мали можливість попрацювати разом у попередніх частинах франшизи. У "Sonic 2" Сонік (Бен Шварц) та Тейлз (Колін О'Шонессі) протистояли Доктору Роботніку (Джим Керрі), а у спін-оффі цього року Наклз (Ідріс Ельба) та Уейд Віпл (Адам Паллі) стали цікавими партнерами по команді.

Ідріс Ельба поділився своїм ентузіазмом щодо ідеї: "Мені б дуже сподобалося взяти у цьому участь. Це чудова можливість краще зрозуміти персонажів у різних ситуаціях. Якщо продюсери готові, я також готовий".

Після захоплених відгуків про "Sonic 3", який вже встигли назвати найкращим фільмом серії, ми можемо очікувати ще багато нових пригод у цьому всесвіті. Більше того, з кількома сценами після титрів у фільмі можна бути певним: гонка для Блакитного Спалаху ще не завершена.

Джерело: Gamesradar