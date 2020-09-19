Анастасия Лях .19 сентября, 2020 8

Неожиданно оказалось, что сценарист и режиссер Пол Фиг в настоящее время работает над продолжением стильного комедийного детектива «Простая услуга» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик.

Об этом стало известно из Твиттера, где в переписке с фанаткой Фиг сообщил, что уже трудится над сиквелом. Напомним, первый фильм вышел в 2018 году и был основан на одноименном романе Дарси Белл. Кендрик сыграла кулинарную блогершу, что берется расследовать исчезновение загадочной ля фам фаталь (Лайвли), с которой якобы сдружилась на почве дружбы их детей, хотя в действительности у роковой красотки был свой хитроумный план.

Фильм собрал хорошие отзывы и заработал около ста миллионов долларов в прокате. Естественно, о сюжете сиквела пока ничего неизвестно.