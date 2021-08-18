Анастасия Лях .18 августа, 2021 2

Фантастическая комедия «Персонаж», главную роль в которой исполнил Райан Рейнольдс и которая довольно долго добиралась до зрителей из-за пандемии, обзаведется продолжением.

Об этом сперва заявил у себя в Твиттере актер, который также является продюсером проекта. А затем информацию подтвердил режиссер Шон Леви. Студия Disney пока что официального заявления по этому поводу не сделала.

Напомним, Рейнольдс сыграл парня по имени Парень (Гай), который однажды понимает, что мир, в котором он живет, не настоящий, а антураж видеоигры, и сам он тоже не настоящий, а компьютерный персонаж, к тому же не главный герой, а лишь массовка.

Фильм получил хорошие отзывы и собрал в стартовый уикенд на домашних экранах больше, чем прогнозировали аналитики. При этом «Персонаж» стал первым диснеевским фильмом времен пандемии, получившим эксклюзивный кинотеатральный релиз, то есть без параллельного выпуска на стриминге Disney+.