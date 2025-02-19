sonyazhytkova .19 февраля, 2025 8

Перший сезон "Bookie", який вийшов на стрімінговому сервісі Warner Bros. Discovery в листопаді 2023 року, а другий – у грудні 2024-го, не отримав очікуваного продовження на третій сезон.

Серіал, який за два сезони встиг завоювати увагу глядачів, не отримав продовження на третій сезон. Творці шоу, Чак Лорі та Нік Бакей, разом із комедійним складом на чолі з Себастьяном Маніскалко, розкривали світ спортивного беттингу і дарували глядачам сміх. Однак серіал не отримав шанс на нову главу.

Сюжет зосереджений на Денні Колавіто, досвідченому букмекерові, який намагається зберегти своє місце на тлі легалізації ставок у Лос-Анджелесі. У другому сезоні відбулося кілька яскравих моментів, серед яких особлива поява Чарлі Шина, який знову зустрівся з Чаком Лорі після їхньої співпраці в "Два з половиною чоловіки". Шин став справжньою зіркою першого сезону, а його повернення в другому стало справжньою "Деус Екшін" історією.

Після 16 епізодів серіал завершився. Останній епізод "A Whale in Pomona" вийшов 30 січня 2025 року, залишаючи теплий слід у серцях шанувальників.

Джерело: Deadline