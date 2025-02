sonyazhytkova .8 февраля, 2025 8

FX дали зелене світло на другий сезон телешоу, яке включатиме 10 серій та вийде в 2025 році. Браян Джордан Альварез, автор і головний актор серіалу, подякував усім, хто працював над проєктом, відзначивши високу творчу майстерність, що стоїть за його створенням.

"Вчитель англійської" став одним із найкращих нових шоу 2024 року, отримавши захоплені відгуки критиків. Головний герой, Евен Маркес, викладач середньої школи в Остіні, Техас, опиняється на перехресті особистого, професійного та політичного життя. У першому сезоні він намагається знайти баланс між стосунками з учнями, колегами та особистим життям, ставлячи перед собою важливе питання: чи можливо бути справжнім у роботі?

Перший сезон серіалу отримав схвальні відгуки та кілька номінацій від Critics Choice, Film Independent Spirit Awards і WGA. Однак шоу опинилося під критикою після звинувачень актора Джона Ебелінга, який у серпні 2024 року на своїй сторінці в Instagram заявив, що Браян Джордан Альварез скоїв сексуальне насильство під час зйомок серіалу "The Gay and Wondrous Life of Caleb Gallo" у 2016 році. За словами Ебелінга, Альварез без попереднього дозволу здійснив оральний акт під час зйомок однієї зі сцен.

Альварез через кризову команду заявив, що цей акт був згодом, адже між ними вже існували інтимні стосунки поза зйомками. Ебелінг підтвердив, що дав згоду, знаючи про почуття Альвареза до нього. У грудневому інтерв'ю для New York Magazine юрист Альвареза, Майкл Дж. Кумп, зазначив, що актор припустив згоду Ебелінга, звинувативши його в "перформативній" злості, пов'язаній з його стосунками з іншою актрисою, Степанією Кьоніг, яка також знімається в серіалу "Вчитель англійської".

Джерело: Deadline