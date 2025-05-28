sonyazhytkova .28 мая, 2025 6

Вийшов трейлер до комедійного фільму "Good Fortune" — і він вже дивує не лише акторським складом, а й неочікуваним образом Кіану Рівза в ролі доброго ангела. Режисерський дебют Азіза Ансарі обіцяє повернути дух старих добрих комедій із Сетом Рогеном — смішних, теплих і трішки божевільних.

У центрі історії — Гавриїл (Кіану Рівз), янгол, який прагне більшого, ніж просто махати крилами. Він хоче по-справжньому змінювати людські життя. Його небесна кураторка (Сандра О) дає йому шанс: знайти загублену душу на Землі й повернути її на шлях істинний.

Так він знайомиться з Арджем (Азіза Ансарі) — виснажений працівник, який бачить сенс життя лише у грошах. Янгол влаштовує обмін тілами між Арджем і його багатим босом Джефом (Сет Роген), сподіваючись довести: щастя не в гаманці. Але, як це часто буває у комедіях, все йде не за планом — нове життя настільки припадає Арджу до душі, що він і не думає повертатися.

"Good Fortune" виходить у кінотеатрах 23 жовтня — і схоже, що ми нарешті отримаємо справжню комедію з душею, крильцями і трішки сатири на наше щоденне прагнення до багатства.

Джерело: Gamesradar