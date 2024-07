sonyazhytkova .20 июля, 2024 0

Клемент підтвердив, що робота над другим сезоном вже розпочалась, хоча перший сезон ще не вийшов на екрани.

Джемаїн Клемент разом з колегами Ієном Моррісом та Тайкою Вайтті впевнені у своєму проєкті, навіть попри те, що перша частина дебютує лише наприкінці цього місяця. В інтерв'ю Comicbook.com Клемент зазначив, що вони "активно пишуть" сценарій для другого сезону. Проте він також визнає, що у світі телебачення нічого не є гарантованим, і все залежить від того, чи сподобається перший сезон глядачам, коли він вийде на Apple TV+ наступного тижня.

"Ми насправді працюємо над другим сезоном, але все залежить від того, чи будуть люди дивитися перший сезон. Якщо ні, то його відправлять на смітник. Але я не можу розповісти більше, щоб не зіпсувати сюжету другого сезону".

Сподіваємося, що перша частина знайде своїх глядачів, адже завдяки таким проєктам, як "What We Do in the Shadows" та "Flight of the Conchords", Клемент довів, що є одним з найсмішніших талантів на телебаченні. Фанати, без сумніву, чекають з нетерпінням, щоб побачити, що він і володар Оскара Тайка Вайтті принесуть у "Time Bandits".

Створений Джемаїном Клементом, Ієном Моррісом та Тайкою Вайтті, перезапуск "Time Bandits" черпає натхнення з фільму 1981 року Террі Гілліама і обіцяє нові фантастичні пригоди для сучасного глядача.

Джерело: Мovieweb