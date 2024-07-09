sonyazhytkova .9 июля, 2024 8

Сценарій до нового фільму пише Алайн Брош МакКенна, яка працювала над оригінальною кінокартиною 2006 року, в якій головні ролі виконали Енн Гетевей, Меріл Стріп та Емілі Блант. Перший фільм зібрав понад $326 мільйонів по всьому світу.

Представники студії відмовилися від коментарів щодо майбутнього фільму. Поки невідомо, хто з оригінального складу повернеться до своїх ролей. Режисер першої стрічки Девід Френкель знаходиться у стадії переговорів щодо повернення, а продюсер Венді Файнерман знову займеться продюсуванням.

Оригінальна картина, випущена 20th Century Fox перед придбанням студії компанією Disney, заснований на романі Лорен Вайсбергер 2003 року. Історія розповідає про Енді Сакс (Гетевей), журналістику, яка переїжджає до Нью-Йорка та отримує роботу асистентки у суворої редакторки модного журналу Міранди Прістлі (Стріп). Спочатку Енді важко адаптується до нових умов, але поступово набирається впевненості та стилю. Разом з професійними успіхами вона стикається з особистими труднощами, зокрема напругою у стосунках зі своїм хлопцем Нейтом (Едріан Греньє) та етичними дилемами щодо цінностей модної індустрії.

"Диявол носить Prada" приніс Меріл Стріп Золотий глобус та номінацію на Оскар, а для Емілі Блант це був проривний проєкт. Іншими зірками фільму стали Стенлі Туччі, Саймон Бейкер та Едріан Греньє.

Нагадаємо, що у 2022 році Енн Гетевей заявила на шоу The View, що не бачить сиквел "Диявол носить Prada". Вона зазначила, що оригінальний фільм належить до іншої епохи, коли все не було так цифровізовано.

Джерело: Deadline