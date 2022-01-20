Таня Гончаренко .20 января, 2022 8

Компания Space Entertainment Enterprise (S.E.E.), которая принимает участие в съемках фильма с Томом Крузом, производство которого будет происходить в космосе, заявила о том, что намерена вывести на орбиту Земли собсвенную спортивную арену и киностудию, - пишет Variety.

S.E.E. планируют осуществить свой план до 2024 года. На данный момент компания привлекает инвесторов. Модулем под названием SEE-1 займётся частная компания Axiom Space, которая ранее получила разрешение НАСА.

Как утверждается в официальном анонсе, модуль SEE-1 предназначен для работы "художников, продюсеров и креативщиков, которые хотят творить в условиях микрогравитации".

Что касается фильма с Томом Крузом, то на данный момент неясно, когда актёр вместе со съёмочной группой и режиссёром Дагом Лайманом отправится в космос. Ранее, экспедиция планировалась на октябрь прошлого года, но позже, её перенесли на начало 2022. В работе над проектом помогают НАСА и компания Илона Маска SpaceX.