Анастасия Лях .27 февраля, 2020 10

Оказывается, компания, производящая сверхпопулярные гаджеты, выдвигает кинематографистам ультиматум.

Руководство Apple требует, чтобы техника с логотипом «яблока» (телефоны, планшеты, плееры и т. п. ) не появлялась на экране в руках отрицательных персонажей. Мол, это вредит имиджу компании.

О таком нелепом требовании рассказал режиссер Райан Джонсон в интервью журналу Vanity Fair. По его словам, этот запрет негласен, но все о нем знают и все его соблюдают.

Напомним, Райан Джонсон в прошлом году выпустил кассовый хит «Достать ножи», комедийный детектив с Дэниэлом Крэйгом в роли эксцентричного сыщика. Сейчас сценарист и режиссер работает над сюжетом продолжения, в котором персонаж Крэйга будет расследовать новое убийство.