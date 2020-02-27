Анастасия Лях .27 февраля, 2020 11

Как сообщает Variety, неожиданно с поста главы студии Уолта Диснея уходит Боб Айгер. Срок действия его контракта истекает 31 декабря 2021 года, и компания не станет его продлевать.

Новым генеральным директором Disney станет Боб Чапек, который проработал в компании двадцать семь лет и занимал в течение этого внушительного срока самые различные должности. Совет акционеров, проголосовавших за Чапека, заключил договор действием до 28 февраля 2023 года с возможностью продления и годовой зарплатой в размере 2,5 миллиона долларов плюс 7,5 миллиона бонусом, если под руководством Чапека доходы компании достигнут желаемого уровня.