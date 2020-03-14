Анастасия Лях .14 марта, 2020 6

Как сообщает The Hollywood Reporter, компания Уолта Диснея в связи с коронавирусом закрыла свои парки развлечений.

В официальном заявлении говорится, что руководство компании следует указу губернатора Калифорнии, запретившего массовые скопления людей свыше 250 человек, несмотря на то, что в отелях Диснейленда не было ни единого случая заражения коронавирусом, и закрывает аттракционы Disneyland Park и Disney California Adventure, начиная с утра 14 марта и до конца месяца.

Также в заявлении говорится, что отели будут открыты до 16 марта, чтобы дать гостям возможность спокойно собраться и уехать домой.

Все сотрудники парков будут обеспечены зарплатой в полном объеме на время простоя.