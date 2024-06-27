sonyazhytkova .27 июня, 2024 7

Геллар виконає роль Тані Мартін, начальниці криміналістичного відділу поліції Майамі та нової керівниці Декстера Моргана, якого зіграє Патрік Гібсон.

Новий серіал, який складається з десяти епізодів і створений для Paramount+ With Showtime, переносить нас у 1991 рік у Майамі. Історія зосереджена на студенті Декстері, який разом зі своїм прийомним батьком Гаррі (Крістіан Слейтер) вдосконалює свої вміння вбивці. Гаррі, єдиний, хто знає про справжню натуру Декстера, навчає його слідувати особливому кодексу, що дозволяє виявляти та вбивати тих, хто заслуговує на смерть, і уникати правосуддя. Молодий Декстер починає стажування у криміналістичному відділі поліції Майамі, що ускладнює реалізацію його задумів.

У телесеріалі також знімаються Моллі Браун, Джеймс Мартінез, Крістіна Міліан, Рено Вілсон, Алекс Шимідзу та Патрік Демпсі. Зйомки вже розпочалися в Майамі під керівництвом Клайда Філліпса.

"Сара Мішель Геллар – це ікона поп-культури, яка чудово доповнює наш зірковий склад разом з Крістіаном Слейтером та Патріком Демпсі", – зазначила Ніна Л. Діаз, президент контенту та головний креативний директор Showtime/MTV Entertainment Studios і Paramount Media Networks. "Ми дуже раді вітати її знову в нашій родині та бачити її у передісторії франшизи 'Декстер'".

Геллар має значний досвід роботи на телебаченні, в театрі та кіно. Вона є лауреаткою денного премії "Еммі" за роль Кендалл Гарт у серіалі ABC "Всі мої діти". Нещодавно вона знялася та продюсувала серіал "Зграя вовків" від Paramount+, а найбільшу популярність здобула завдяки ролі Баффі Саммерс у телешоу "Баффі – винищувачка вампірів". Серед інших її робіт — серіали "Божевільні" та "Подвійне життя".

Джерело: Deadline