Таня Гончаренко .16 августа, 2021 3

Студия Disney приняли решение избавиться ото всех проектов связанных со Скарлетт, после ее судебного иска поданного на корпорацию в связи с низкими кассовыми сборами блокбастера "Черная вдова". - сообщет издание Giant Freakin Robot.

Несколько месяцев назад актриса подала в суд на Disney из-за нарушения условий контракта. По мнению звезды, она недоплучила солидную часть гонорара из-за того, что компания одновременно выпустила "Черную вдову" в кинотеатрах и на стриминговом сервисе.

Корпорация достаточно резко отреагировала на претензии Йоханссон и приняла решение разорвать любые отношения с актрисой и внести её в "черный список". В ближайшие годы фильмов с актрисой от этой студии мы не увидим. Даже проект «Башня ужасов», где Скарлетт предстояло сыграть главную роль на данный момент заморожен.

Свою категоричность медиагигант объясняет тем, что Йоханссон несправедлива в своих обвинениях и думает лишь о деньгах, а не о людях. Disney же заботятся о своих зрителях и их здоровье размещая киноновинки на онлайн-площадке, чтобы во время пандемиии сократить количество человек в кинозалах.