sonyazhytkova .7 февраля, 2024 8

Сорвіно оголосила, що робота над продовженням легендарної стрічки 1997 року "Romy and Michele's High School Reunion" вже в процесі створення, заявивши: "Ми активно рухаємось вперед".

Режисер Девід Міркін та акторки Міра Сорвіно і Ліза Кудроу прославилися після виходу цієї комедії, яка стала культовою серед фанатів. Хоча шанувальники мріяли про продовження протягом багатьох років, спільний виступ головних героїнь на церемонії Screen Actors Guild Awards у 2022 році розпалив полум'я надії.

У своєму останньому інтерв'ю Сорвіно розповіла, що продовження обов'язково відбудеться, і команда працює "на повну потужність".

Незважаючи на позитивні новини, є один затримка, і це через іншу фешн-ікону: Емілі Купер. Акторка розповіла журналу Us:

"В даний час вона [Робін Шифф] приділяє час проєкту 'Емілі в Парижі', тому вона закінчує свій сценарій для подання в студію. Ліза [Кудроу] і я завершуємо наші домовленості як виконавчі продюсери зі студією. Ми працюємо на повну потужність".

Шифф, яка працювала над фільмами "Romy and Michele" та "Romy and Michele: In the Beginning,", тепер виконує роль виконавчого продюсера в серіалі "Емілі в Парижі" на Netflix. Шоу було продовжено на третій і четвертий сезон у 2022 році, але дата виходу четвертого сезону поки що невідома.

Джерело: Мovieweb