sonyazhytkova .19 февраля, 2025 11

78-та церемонія вручення британських кінопремій BAFTA відбулася минулого вікенду, і хоча кілька картин отримали декілька нагород, релігійна драма "Конклав" здобула дві найпрестижніші нагороди.

Серед інших лауреатів — Адрієн Броуді та Мікі Медісон, які отримали нагороди за кращі чоловічу та жіночу ролі у фільмах "Бруталіст" та "Анора" відповідно. Однак, саме "Конклав" забрав дві найбільші нагороди: "Найкращий фільм" та "Видатний британський фільм", обійшовши десятеро інших номінантів. Крім того, стрічка здобула призи за адаптований сценарій і монтаж, загалом отримавши чотири BAFTA.

У фільмі, в якому зіграли Ральф Файнс, Стенлі Туччі, Джон Літгоу, Серджо Кастеллітто та Ізабелла Росселліні, розгортається напружена історія про вибори нового Папи Римського після смерті попереднього. Кардинал Томас Лоуренс (Файнс) починає розслідування і викриває численні скандали, які оточують кандидатів на престол. Усі події розвиваються в умовах ізоляції конклаву, що ще більше загострює напруженість та непередбачуваність ситуації.

"Конклав" потрапив до списку десяти найкращих фільмів року за версіями Національної ради кінокритиків та Американського інституту кіномистецтва, що підтверджує його високу оцінку. Проте конкуренція була жорсткою, адже серед претендентів були такі фільми, як "Бруталіст" і "Повний незнайомець". Тепер залишається питання: чи виявляться ці перемоги на BAFTA передвісниками успіху на Оскарах у березні?

Порівнюючи BAFTA 2023 і Оскари, видно цікаву різницю: тоді BAFTA нагородила "На Західному фронті без змін", а Оскари забрали фільм "Все, усюди і відразу". У 2024 році "Оппенгеймер" здобув нагороди як на BAFTA, так і на Оскарах, що ставить питання про можливі перемоги інших фільмів.

З чотирма номінаціями на Оскар, включно з найкращим фільмом і роллю Файнса, "Конклав" має великі шанси на успіх, але чи зможе він повторити свій тріумф? Це стане відомо вже 2 березня, коли конкуренція між ним і "Бруталістом" досягне піку.

Джерело: Мovieweb