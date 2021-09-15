Таня Гончаренко .15 сентября, 2021 7

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards вступил в конфликт с парнем актрисы Меган Фокс - рэпером Колсоном Бэйкером, известным как Machine Gun Kelly или MGK.

Видео перепалки сразу же просочились в сеть. Тысячи людей публикуют разные видео-отрывки со своими комментариями.

Причиной потасовки стал отказ Бэйкера на просьбу Макгрегора сделать совместное фото.

Рэпер оттолкнул бойца, который уронил трость и разлил напиток. Охрана попыталась уладить конфликт, но Конор нанес удар одному из представителей службы безопасности.

«Ничего не случилось. Я понятия не имею, сам только подошел. Я даже не знаю этого парня, это просто слухи. Со мной ничего не произошло, я дерусь только с настоящими бойцами, с людьми, которые умеют драться.

Я не дерусь с маленькими белыми рэперами Ванилла Айс. Я ничего не знаю об этом парне, кроме того, что он пришел с Меган Фокс», – прокомментировал свой поступок Макгрегор журналистам.