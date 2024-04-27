sonyazhytkova .27 апреля, 2024 6

Серіал потрапив у центр уваги глядачів. З моменту його виходу на Netflix два тижні тому його переглянули більше 13 мільйонів разів, і він утримується на першому місці у списку стрімінгового сервісу в понад 30 країнах, включаючи Велику Британію та США.

Це викликало велику кількість домислів в Інтернеті про реальних людей, які стали основою для персонажів у шоу. Незважаючи на заклики Річарда Гадда, який написав серіал на основі свого власного досвіду переслідування і зіграв головного героя "Донні", не спекулювати на цю тему, жінка, яку ідентифікували як реальну "Марту", виступила, повідомивши, що отримала загрози смерті і образи від шанувальників Гадда.

Жінка, яка була об'єктом інтерв'ю для Daily Mail і не була розкрита, заявила газеті, що Гадд, на її думку, використовує її для власної слави та наживи. Вона висловила думку, що тепер він використовує серіал "Оленя", щоб продовжувати її переслідувати.

Також, вона відкидає звинувачення у переслідуванні Гадда та звинувачує його у "синдромі головного героя" і висловлює сумніви у деяких аспектах драми: "У мене ніколи не було іграшкового дитячого оленя, і я ніколи не розмовляла з Річардом Гаддом про будь-які іграшки з мого дитинства".

Річард Гадд зазначив, що протягом чотирьох з половиною років десять років тому він отримав 41 071 електронних листів, 744 твіти, листи обсягом 106 сторінок і 350 годин голосових повідомлень від жінки, яку у серіалі зіграла Джессіка Ганнінг.

Джерело: Deadline