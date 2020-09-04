Анастасия Лях .4 сентября, 2020 9

Как сообщает Deadline, Фрэнсис Форд Коппола намерен выпустить альтернативную версию заключительной части легендарной криминальной трилогии «Крестный отец».

Культовая лента, где главным героем выступает мафиозный босс Майкл Корлеоне в исполнении Аль Пачино, получит новую версию в честь тридцатилетия со дня премьеры. По словам Копполы, будут изменены некоторые сцены, а начало и концовка и вовсе будут другими. Режиссер считает, что новый финал более удачен в контексте всей трилогии.