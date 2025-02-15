sonyazhytkova .15 февраля, 2025 15

Майбутня кінокартина стане адаптацією легендарної поеми Гомера для Universal Pictures.

Яку саме роль виконає Корі Гокінс, поки що невідомо — як і у випадку з Мією Ґот. Однак вже зараз зрозуміло, що проєкт може похвалитися вражаючим акторським складом: Метт Деймон, Том Голланд, Енн Гетевей, Зендея, Роберт Паттінсон, Лупіта Ніонго, Бенні Сафді, Шарліз Терон, Гімеш Патель, Елліот Пейдж, Білл Ірвін, Саманта Мортон, Джессі Гарсія та Вілл Юн Лі.

"Одіссея" розповість про непростий шлях царя Ітаки додому після Троянської війни. На нього чекають небезпечні випробування: зустріч із підступною чаклункою Кіркою, протистояння кіклопу Поліфему, спокуси сирен та боротьба з волею богів. Але чи дістанеться він до своєї Пенелопи?

Нолан знову готує масштабне кіно, зняте на революційні IMAX-камери. Стрічка вийде 17 липня 2026 року — у традиційний для режисера літній вікенд, який раніше приніс успіх "Темному лицарю" та "Оппенгеймеру". Чи стане "Одіссея" його новим шедевром? Дізнаємось вже зовсім скоро.

Джерело: Deadline