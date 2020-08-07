Как сообщает The Hollywood Reporter, автор «Джона Уика» Дерек Колстад напишет сценарий англоязычного ремейка успешного южнокорейского боевика «Человек из ниоткуда».

Спродюсирует проект Чад Стахелски, постановщик всех фильмов криминальной экшен-франшизы «Джон Уик». Кто займется режиссурой и исполнит главную роль, пока неизвестно.

Оригинал был выпущен в 2010 году. В нем рассказывалось о владельце ломбарда, который пытается забыть темное прошлое и жить спокойной, мирной жизнью. Герой одинок, но ведет необычную дружбу с маленькой девочкой, живущей по соседству. Когда в их дружбу вмешиваются торговцы наркотиками и человеческими органами, его единственной миссией становится спасти девочку от смерти.

В свое время «Человек из ниоткуда» был большим хитом домашнего проката, а от западной прессы получил исключительно восторженные отзывы.