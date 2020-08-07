Анастасия Лях .7 августа, 2020 10

На фото: Постер фильма "Человек из ниоткуда"

Как сообщает The Hollywood Reporter, автор «Джона Уика» Дерек Колстад напишет сценарий англоязычного ремейка успешного южнокорейского боевика «Человек из ниоткуда».

Спродюсирует проект Чад Стахелски, постановщик всех фильмов криминальной экшен-франшизы «Джон Уик». Кто займется режиссурой и исполнит главную роль, пока неизвестно.

Оригинал был выпущен в 2010 году. В нем рассказывалось о владельце ломбарда, который пытается забыть темное прошлое и жить спокойной, мирной жизнью. Герой одинок, но ведет необычную дружбу с маленькой девочкой, живущей по соседству. Когда в их дружбу вмешиваются торговцы наркотиками и человеческими органами, его единственной миссией становится спасти девочку от смерти.

В свое время «Человек из ниоткуда» был большим хитом домашнего проката, а от западной прессы получил исключительно восторженные отзывы.