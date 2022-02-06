Таня Гончаренко .6 февраля, 2022 3

На фото: "Мы все мертвы"

Успех "Игры в кальмара" занимавшей лидирующее место по просмотрам на Netflix сумел повторить и даже превзойти ещё один южнокорейский сериал "Мы все мертвы", - сообщает Deadline.

По количеству просмотров новый сериал за три дня он собрал почти 125 млн часов просмотра, в то время как "Игра в кальмара" за неделю смог собрать 63,2 млн часов.

Зомби-хоррор "Мы все мертвы", вышел на Netflix 28 января и состоит из 12 эпизодов. Шоу рассказывает о группе школьников, запертых в колледже с ордой зомби. Студентку школы вымышленного города Хесан кусает зараженный вирусом хомяк — и всего через несколько часов город превращается в эпицентр зомби-эпидемии.

Благодаря успеху "Мы все мертвы" Корея стала абсолютным лидером по количеству неанглоязычного контента возглавлявшего списки популярности Netflix.